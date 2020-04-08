Fikret Kuşkan'ın eşine uzaklaştırma kararı

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, mahkemeye başvurarak eski eşi Bahar Kerimoğlu hakkında koruma talep etti. Ünlü oyuncu, Kerimoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

08.04.2020 - 10:58

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Fikret Kuşkan’a üçüncü dava

Fikret Kuşkan’a üçüncü dava

Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu, 4 yıl süren evliliklerini 2009’da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara’yla evlendi.

Ancak bu evlilikle birlikte eski eşiyle olan sorunları yeniden baş gösterdi. Bahar Kerimoğlu’nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya daha konu oldu.

Kuşkan, Kerimoğlu’nun kendisine gönderdiği mesajlar ve yaptığı aramalar nedeniyle İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talep etti. Dava dilekçesinde, Kerimoğlu’nun Kuşkan’a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülerek “Kuşkan’ın aile huzuru hedef alınıyor” denildi.

Mahkeme, Kerimoğlu hakkında eski eşine 2 ay yaklaşmama cezası verdi.

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