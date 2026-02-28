Filistin Film Günleri başlıyor. Oscar ödüllü ve Oscar'a aday yapımlar da gösterilecek
28.02.2026 14:48
Filistin Film Günleri, Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Filistin Film Günleri, 6-8 Mart'ta seyirciyle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği iş birliğinde Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı hayata geçirilecek olan Filistin Film Günleri için geri sayım başladı.
6-8 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Filistin Film Günleri'nde; Oscar ödüllü ve Oscar'a aday üç yapım gösterilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bilet fiyatının 120 TL olarak belirlendi.
Filistin Film Günleri'ndeki gösterimler arasında Batı Şeria'daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilmesini ve verdikleri direnişi konu alan “Gidecek Yer Yok” (No Other Land) filmi bulunuyor.
Yönetmenliğini Hamdan Bilal, Basel Adra ve Yuval Abraham'ın paylaştığı “Gidecek Yer Yok” (No Other Land) filmi, 97'nci Akademi Ödülleri'nde En İyi Belgesel dalında Oscar kazandı.
All That's Left of You" filminde başrolleri Saleh Bakri, Cherien Dabis ve Adam Bakri paylaşıyor.
Altı yaşındaki Hind Rajab'ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım “Hind Rajab'ın Sesi” (The Voice of Hind Rajab) filmi de seyirciyle buluşacak. Gazze'de yaşanan gerçek bir olayın anlatıldığı film, 98'inci Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.
Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan “Senden Geriye Kalan” (All That's Left of You) da izleyiciyle buluşacak. Cherien Dabis'in yönettiği film, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti.
Bakanlık, Filistin Film Günleri ile Filistin'e ilişkin kültürel bir etkinliği ülke çapında yaygınlaştırarak tüm Türkiye'yi ortak bir hafıza ve dayanışma zemininde buluşturacak.