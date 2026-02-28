Filistin Film Günleri başlıyor. Oscar ödüllü ve Oscar'a aday yapımlar da gösterilecek

Altı yaşındaki Hind Rajab'ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan yapım “Hind Rajab'ın Sesi” (The Voice of Hind Rajab) filmi de seyirciyle buluşacak. Gazze'de yaşanan gerçek bir olayın anlatıldığı film, 98'inci Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan “Senden Geriye Kalan” (All That's Left of You) da izleyiciyle buluşacak. Cherien Dabis'in yönettiği film, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti.

Bakanlık, Filistin Film Günleri ile Filistin'e ilişkin kültürel bir etkinliği ülke çapında yaygınlaştırarak tüm Türkiye'yi ortak bir hafıza ve dayanışma zemininde buluşturacak.