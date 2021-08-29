Filiz Akın: İyileşmede bir hızlanma var

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan; Sepsis nedeniyle ateşi 42 dereceye çıkan ve 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

78 yaşındaki sanatçı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür" ifadelerini kullandı.

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