77 yaşındaki usta oyuncu Filiz Akın yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneden Filiz Akın'a corona virüs testi yapıldı. Neyse ki korkulan olmadı ve satançının test sonucu negatif çıktı.



Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akın, “Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum yarım kaldı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum" dedi.‬



GEÇEN SENE HASTANEYE KALDIRILDI

Filiz Akın geçen sene mayıs ayında bağışıklık sisteminini zayıflaması nedeniyle hastanede tedaviye alınmış, serum ve vitamin takviyesinin ardından taburcu edilmişti.

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