Film ve dizi projeleri Borsa İstanbul'a geliyor

Borsa İstanbul'da minimum yüzde 20 oranında halka talep edilen şirketler için iki puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.



İndirim kurumların paylarının ilk kez halka talep edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı, popüler dizi ve filmlerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.



Sabah'ta yer alan habere göre; reform paketi zarfında şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvikine yönelik düzenlemeler yaşama geçiyor. Ürün ihtisas borsası vadeli operasyon piyasası kurarken, metal piyasası ve popüler projelere yönelik incelemeler da sürüyor. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı ve popüler dizilerin de borsada operasyon görmesi hedefleniyor.

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