Film ve dizi projeleri Borsa İstanbul'a geliyor

Büyük projeler, başarılı dizi ve filmler de halka açılabilecek. Halka açılanlara kurumlar vergisinde iki puanlık indirim uygulanacak.

18.05.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 11:01

Film ve dizi projeleri Borsa İstanbul'a geliyor

İlişkili Haber

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Borsa İstanbul'da minimum yüzde 20 oranında halka talep edilen şirketler için iki puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

İndirim kurumların paylarının ilk kez halka talep edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı, popüler dizi ve filmlerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; reform paketi zarfında şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvikine yönelik düzenlemeler yaşama geçiyor. Ürün ihtisas borsası vadeli operasyon piyasası kurarken, metal piyasası ve popüler projelere yönelik incelemeler da sürüyor. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı ve popüler dizilerin de borsada operasyon görmesi hedefleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...