Filmdi gerçek oldu: Ukraynalı aktör Roman Matsiyta savaşa katıldı

Ukraynalı aktör ve müzisyen Roman Matsiyta’nin hayatı, rolünün gerçeğe dönüşmesiyle bir anda değişti. 45 yaşındaki oyuncu, Amazon Prime için çektiği son filmi The Narrow Bridge’deki (Dar Köprü) gibi silah kuşanıp savaşa katıldı. Matsiyta, rolündeki gibi ülkesini işgal eden Ruslara karşı silahlanarak cepheye gitme kararı aldı.



Filmde Matsiyta’nın canlandırdığı Kiril adlı karakter, ülkesi işgale uğradığı için fırçasını bir kenara bırakarak silahını eline alan ve işgalcilerle savaşmaya giden bir ressamdı. Filmin çekimleri birkaç yıl önce Kiev’de başladığında kimse filmin gerçeğe dönüşeceğini hayal edemezdi. Ancak pek çok sivil Ukraynalı gibi oyuncu Matsiyta da Rusya’ya karşı savaşmaya gidenler arasına katılınca, film gerçek oldu.

"ORDUMUZUN BİZE İHTİYACI VAR"



“Hayatım boyunca birçok rolü canlandırdım; bu rollerin arasında savaşa giden asker rolleri de vardı. Ama bu rollerden birinin gerçeğe dönüşebileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi ise ordumuzun hepimize ihtiyacı var” diyen Matsiya, savaşmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:



“Bir sabah patlama seslerine uyandım. Hepimiz işgalin başladığını anlamıştık. Hemen koşup ben de ülkemi savunanların arasına katılmak istedim. Birçok kişi gibi biz de bir yerde, bir şekilde fayda sağlamak istiyorduk. Birkaç gün içinde kara savunmasına katılmamıza izin çıktı. Silahlarımızı teslim aldık ve cepheye koştuk.”

GÖNÜLLÜ SAYISI 2 MİLYON OLDU



Matsiyta’nın katıldığı kara savunma birliği 2014’te, Rus yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych döneminde kuruldu. Birliğin üye sayısı Rusya-Ukrayna arasında yükselen tansiyonla birlikte son birkaç ayda tekrar artmaya başladı. Son iki haftadır gönüllülerin sayısının 2 milyona yaklaştığı görüldü.



"NORMAL İNSANLAR MOLOTOF KOKTEYLİ YAPMAYA BAŞLADI"

Başlarda gönüllüler kontrol noktalarında bulunma, güvenlik kontrolü yapma ve profesyonel askerlere yardımcı olma amacıyla birlikte yer alırken, Matsiyta’nın anlattığına göre savaşın şiddetlenmesiyle birlikte çatışmanın kalbine doğru çekilmeye başladı. “Normal insanlar Molotof kokteyli yapmaya başladı, kimimiz yemek pişiriyor, kimimiz ise dondurucu havada savaşan askerlere yardımcı oluyor” diyen Matsiyta, birincil görevlerinin düzeni sağlamak ve halkın paniğe kapılmasını önleyecek yardımları yapmak olduğunu söyledi. Bu görevde temel amaç profesyonel askerleri engelleyebilecek şeyleri ortadan kaldırmak.

"PUTİN, HALKINI ZOMBİYE DÖNÜŞTÜRDÜ"



Savaşa katılmamış olsaydı şimdilerde filminin Gürcüce altyazıları için kayda girecek ve filmin tanıtım çalışmaları için ABD’ye gidecek olan Matsiyta, Rusya’ya karşı mücadele ederken dünyaya destek çağrısında bulundu:

“Küresel kültür topluluklarına bizi her platforma desteklemeleri için çağrı yapıyorum. Bu savaşı bitirmek için yapabilecekleri protesto eylemlerinden kaçınmasınlar. Sesler ne kadar yüksek olursa o kadar etkili olur.”



“Yıllarda Putin Rus halkını zombiye dönüştürdü” diyen Matsiyta, “Ruslar Ukrayna’yı faşistlerden temizlediklerine inandırıldı” diye konuştu.