First Lady Brigitte Macron'dan 'transeksüel' davası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu, gerçek adının 'Jean-Michel Trogneux' olduğu ve sonradan ameliyatla kadınlığa geçtiği iddiasını ortaya atanlara dava açtı.

Haberler 21.02.2022 - 15:03

First Lady Brigitte Macron'dan 'transeksüel' davası

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Cumhurbaşkanı 'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar üzerine mahkemeye başvurdu.

68 yaşındaki First Lady'nin transeksüel bir kadın olduğu iddiası internette de viral olmuştu. Macron'un bu iddiaları ortaya atan iki kadın hakkında dava açtığı bildirildi.

Brigitte Macron'un önceki evliliğinden olan üç çocuğu ve erkek kardeşiyle birlikte açtığı davanın ilk duruşması 15 Haziran'da Paris'te yapılacak. Aile dava dilekçesinde, "Mahremiyet ve kişilik haklarımız ihlal edildi, imajımız yasa dışı kullanıldı" dedi. İddiayı ortaya atan kadınlardan birinin kendini "medyum" olarak tanımladığı, diğerinin gazeteci olduğu belirtildi.

Brigitte Macron hakkında 2021'in sonunda sosyal medyada ortaya atılan iddialarda erkek olarak doğduğu ve adının 'Jean-Michel Trogneux' olduğu söylenmişti. Trogneux, Brigitte Macron’un evlenmeden önceki bekarlık soyadı olarak biliniyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda “boynunu gizleme” eğiliminde olmasını göstermişti. Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü.

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