First Lady'lerin davet gerginliği

Daily Mail'in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçen yıl eski First Lady’ler için davet verdi. Ancak davete bir önceki Cumhurbaşkanı François Hollande’ın (65) hayat arkadaşı, oyuncu Julie Gayet’yi (47) çağırmadı.

CARLA BRUNI DE DAVETTEYDİ

Onun yerine Hollande’ın 2007 ile 2014 yılları arasında sevgilisi olan Valerie Trierweiler’ı (54) davet etti. Paris Match dergisi davete katılan First Lady’ler arasında eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin eşi, şarkıcı Carla Bruni'nin de olduğunu sayfalarına taşıdı.

Hollande, Valerie Trierweiler’ı Julie Gayet ile aldatmıştı

Hollande ile 2014’ten bu yana birlikte olan ve bir dönem ülkenin first lady’si unvanını alan Julie Gayet’nin partiye davet edilmemesi üzerine, Brigitte Macron’a öfkeli bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

GÖRÜŞMEMEZ İÇİN CENAZEYE KATILMADI



Gayet, mesajında Sarkozy’ler ile samimi olan Macron’lara “Hain” dedi. Bu tartışma sonrası Gayet’nin Macron’ları görmeye dayanamadığı için geçen yıl eski başkan Jacques Chirac’ın cenazesine de katılmadığı ve gerginliğin hala devam ettiği iddia edildi.

