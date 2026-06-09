Flamingoları ağırlıyor. Akgöl eski günlerine döndü

Konya 'nın Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında yer alan, 1993 yılında birinci derece doğal sit alanı, 1995 yılında ise tabiatı koruma alanı ilan edilen 6 bin 787 hektarlık Akgöl Sazlıkları, göçmen kuşların göç rotası üzerinde önemli bir nokta oluşturuyor.

Göçmen kuşların yaşam alanı olması açısından büyük öneme sahip olan sazlıklarda, flamingolar, karabataklar ve pelikanlar gibi 200'den fazla çeşitli kuş türü yaşamını sürdürüyor.