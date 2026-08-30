Fotoğrafları da sesi de yapay zeka: 'Maya'nın 43 bin dolar kazandığı iddia edildi

Yapay zekayla oluşturulan sanal influencer'ların sayısı hızla artarken, sosyal medyada yayılan “Maya” adlı karakterin hikayesi dikkat çekti.

Mayıs ayının başından bu yana milyonlarca kez görüntülenen paylaşımlarda, ABD'nin Texas eyaletindeki Austin kentinde yaşayan 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin, tamamen yapay zekayla oluşturduğu bir kadın karakter üzerinden OnlyFans'ta ilk 30 günde 43 bin dolar gelir elde ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre “Maya” adı verilen karakter 22 yaşında ve University of Central Florida'da (UCF) psikoloji eğitimini yarıda bırakmış genç bir kadın olarak tasarlandı.

Paylaşımlarda hesabın bin 247 ücretli aboneye ulaştığı, abonelerin ortalama 34 dolar harcadığı ve en fazla ödeme yapan kullanıcının üç hafta içinde 1847 dolar ödediği öne sürüldü. Ancak Maya gerçek bir insan değil.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal medyada anlatılan sisteme göre karakterin abonelerle yaptığı yazışmaları Anthropic'in Claude Code modeli oluşturuyor. Fotoğraflar Flux adlı yapay zeka görüntü modeliyle hazırlanırken, sesli mesajlar ElevenLabs teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Maya'nın kişiliğinin ise dört temel dosyada tutulduğu ileri sürülüyor. “Persona.md” karakterin geçmişini ve kişiliğini, “voice.md” konuşma biçimini, “flux.md” görüntülerde karakterin aynı görünmesini sağlayan kuralları, “brain.md” ise abonelerle yapılan önceki konuşmalardan elde edilen bilgileri içeriyor. Böylece sistemin bir kullanıcıya cevap vermeden önce Maya'nın kişiliğini ve o kullanıcıyla daha önce yapılan konuşmaları kontrol ettiği, ardından yanıt oluşturduğu iddia ediliyor.

43 BİN DOLARLIK GELİR İDDİASI

Ancak hikayenin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte doğruluğuna ilişkin soru işaretleri de ortaya çıktı.

İddiayı inceleyen kaynaklar, Maya'nın 43 bin dolarlık gelirinin, 1.247 ücretli abonesinin veya hesabı yöneten 21 yaşındaki öğrencinin kimliğinin bağımsız olarak doğrulanamadığını belirtiyor. Hikayenin kaynağı büyük ölçüde mayıs ayında X'te yayımlanan paylaşımlara dayanıyor.

International Business Times da öğrencinin veya söz konusu OnlyFans hesabının bağımsız olarak tespit edilemediğini bildirdi.

ONLYFANS KURALLARIYLA DA ÇELİŞİYOR

İddiaya ilişkin bir diğer soru işareti ise OnlyFans'ın kimlik doğrulama sistemi.

Platform, içerik üreticilerinin kimliklerini resmi belgeler ve fotoğraf yoluyla doğrulamasını şart koşuyor. OnlyFans'ın içerik moderasyonu kurallarında, kimliği doğrulanamayan kişilerden oluşan veya tamamen yapay zekâyla oluşturulan hesap ve içeriklerin kaldırılabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle Maya'nın anlatıldığı biçimiyle tamamen kurgusal bir karakter olarak OnlyFans'ta hesap açıp para kazanması, platformun mevcut kurallarıyla uyuşmuyor.

Buna karşılık OnlyFans benzeri abonelik platformu Fanvue, tamamen yapay zekayla oluşturulan modellerin faaliyet göstermesine izin veriyor. Platform, bu tür hesapların yapay zeka ürünü olduklarının açık biçimde belirtilmesini şart koşuyor.

BU ÖRNEK YÜZDE 100 DOĞRULANMASA DA SANAL MODELLER GERÇEKTEN PARA KAZANIYOR

Maya hikayesi doğrulanmamış olsa da yapay zekayla oluşturulan sanal modeller üzerinden gelir elde edilmesi yeni değil. En bilinen örneklerden biri, Barcelona merkezli The Clueless ajansının yarattığı pembe saçlı sanal model Aitana López.

Aitana'nın yaratıcıları, karakterin reklam ve abonelik gelirleriyle bazı aylarda 10 bin euroya kadar kazanabildiğini açıklamıştı. Aitana, sosyal medya hesaplarının yanı sıra Fanvue üzerinden de içerik yayımlıyor. Bu nedenle Maya örneğindeki teknoloji gerçek ve uygulanabilir, ancak sosyal medyada dolaşan “21 yaşındaki öğrenci dört dosyayla bir ayda 43 bin dolar kazandı” anlatısı şu aşamada kanıtlanabilir değil.