Fransız sanatçı Garau, Türkiye'ye geliyor

Fransız müziğinin başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Garau, kariyerinin sevilen parçalarını ve yeni albümünde yer alan şarkıları bir araya getirdiği "The Best Of" konseriyle Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü sanatçı, 16 Eylül'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, 18 Eylül'de ise İzmir'de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

"Belle", "Gitan", "Saus le vent" ve "Seoul" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Garau, bu özel konser turnesinde yeni albümü "Un Meilleur Lendemain"den parçalar da seslendirecek.

"Notre-Dame de Paris" müzikali ile kariyerinde bir dönüm noktası yaşayan Garau, müzikalde oynadığı "Quasimodo" rolüyle performansın en ikonik yorumcularından biri oldu. Ayrıca Cirque du Soleil ile unutulmaz performanslar sergileyen sanatçı, Celine Dion ve Luc Plamondon gibi başarılı şarkıcılarla düetler de yaptı.