Fun Lovin' Criminals 22 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor

1993'te kurulan ve kısa sürede alternatif müzik sahnesinin karakteristik gruplarından biri haline gelen Fun Lovin' Criminals, "Scooby Snacks", "Love Unlimited" ve "King of New York" gibi parçalarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Son yıllarda 10'dan fazla ülkede 150'yi aşkın konser veren grup, 22 yıl aradan sonraki ilk İstanbul konserinde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Fun Lovin' Criminals grubu, yarınki konserde hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni dönem eserlerini yorumlayacak. Grup, uzun bir aradan sonra "A Matter of Time" adlı albümünü de dinleyicilerin beğenisine sunacak.