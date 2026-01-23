Funda Arar'dan Demet Akalın'a "yeşil pasaport" desteği

“BİZ SANATÇILAR 30'UNCU YILIMIZI KUTLUYORUZ”

Birçok ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaportun 15 yıllık kıdeme sahip mimar ve mühendislere verilmesine yönelik teklife ünlü şarkıcı Demet Akalın isyan etmişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan 53 yaşındaki Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sanatçılar 30'uncu yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?"

Akalın daha sonra yaptığı açıklamada ise yeşil pasaport konusunda henüz herhangi bir sanatçıdan destek göremediğini söylemişti.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?



Belirli koşulları karşılayan devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatlara verilen yeşil pasaport, yurt dışı seyahatlerde ayrıcalık sağlayan bir pasaport türüdür. “Hususi pasaport” olarak bilinen belge, yeşil renkli bir kapağa sahip olduğu için “yeşil pasaport” olarak adlandırılır.

-TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,

-Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,

-Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),

-Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

-Devlet sporcularına

-Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları,

-Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanları,

-Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlar,

-Yukarıda saydığımız şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport düzenlenebilir.