Furkan Kızılay yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Havuç' karakteriyle çocuk oyuncu olarak tanınan Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul’dan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

İHA 05.08.2021 - 08:10

Furkan Kızılay yangın söndürme çalışmalarına katıldı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de ünlü oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.

Çocuk yaşlarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Havuç’ olarak ismini duyuran, çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.

"YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNİN DİREKTİFLERİNİ DİNLİYORUZ"

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki üç gün buradayız, elimizden geldiğince destek olacağız” dedi.

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