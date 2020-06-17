Furkan Korkmaz, Survivor'da Barış Murat Yağcı ile eşleşti (Furkan Korkmaz kimdir?)

Survivor 2020 Anlat Bakalım Oyunu'nun da oynayacak isimlerin eşleşmeleri belli oldu.  Barış Murat Yağcı ile beraber yarışacak olan Furkan Korkmaz Google'da en çok aranan kelimeler arasında girdi. Peki Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında?

ntv.com.tr 17.06.2020 - 17:16

Furkan Korkmaz, Survivor'da Barış Murat Yağcı ile eşleşti (Furkan Korkmaz kimdir?)

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Survivor çeyrek final heyecanı başlıyor!

Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final heyecanı öncesi oynanacak Anlat Bakalım oyunu ile ilgili konseyde açıklamalarda bulundu.

Anlat Bakalım Oyunu'nda birlikte oynayacak isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, basketbolcu Furkan Korkmaz ile Barış Murat Yağcı'nın eşleştiğini açıkladı. Peki Furkan Korkmaz kimdir?

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

24 Temmuz 1997 doğumlu olan Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers oyuncusudur. Profesyonel Türk basketbolcu; 2,01 metre boyundadır. Korkmaz, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. 

Basketbol kariyerine 2014 yılında Anadolu Efes’te başlayan Furkan Korkmaz, 2014-2015 sezonu başında altyapıdan A Takım’a yükseldi. 2016 yılında Banvit’e kiralık olarak olarak giden Korkmaz, 2017 yılında ise ABD’de NBA liginde bulunan Philadelphia 76ers takımına transfer oldu.

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