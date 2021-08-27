Futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal'ın bebekleri oldu

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturan ve erkek bebek bekleyen oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı'dan müjdeli haber geldi.

'Yeni Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan Şilan Makal, anne oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray forması giydikten sonra bu sene Başakşehir'e transfer olan futbolcu Şener Özbayraklı'yla evlenen oyuncu, çocuğunu kucağına aldı.

Erkek bebek dünyaya getiren Makal'ın kendisi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk kez anne olma sevinci yaşayan Makal, evine gelen çiçekleri Instagram'da paylaştı.

Çift, geçtiğimiz sene mayıs ayında evlenirken, corona virüs nedeniyle nikahlarını sadece aileleri katılmıştı. İkili, pandemi bitince düğün yapacaklarını söylemişti.

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