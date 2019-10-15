Sulli ismiyle tanınan 25 yaşındaki Choi Jin-ri, Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulundu. Güney Koreli pop grubu f(x)'in eski üyesi, internet üzerinden şahsına yapılan olumsuz yorumların kendini nasıl etkilediğini açıkça dile getiren bir isimdi.

Sulli'nin Instagram'da 6.4 milyondan fazla takipçisi vardı.

Depresyonla mücadele ettiği bilinen sanatçının ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Polisten alınan bilgilere göre bir gece önce telefonla konuştuğu menajeri, Sulli'ye bir daha ulaşamaması üzerine evine gittiğinde sanatçıyı ölü buldu. Sulli'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaşan yetkililer olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.



f(x) grubu üyeleri Krystal, Sulli ve Luna

On yıl önce, beş üyesi bulunan f(x) ile sesini duyuran Sulli, 2015 yılında grupla yollarını ayırıp kariyerine solo şarkıcı ve oyuncu olarak devam etmişti. Sulli en son katıldığı televizyon programında, sanal ortamdan aldığı mesajların ve tehditlerin psikolojisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.