Gadir Hum Bayramı kutlanıyor (Gadir Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı’nı kimler, ne zaman kutlar?)

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar, Samandağ ilçesindeki Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne geldi. Vatandaşlar burada dua edip buhur yaktı.



Ziyarete gelenlere emniyet ekiplerince şeker, kolonya ve karanfil dağıtıldı.



Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kesilen kurban etleriyle bayramın özel yemeği "hirisi" yapıldı. Beyaz kaplara konan "hirisi", tandır ateşinde pişen ekmekle, başta dar gelirliler olmak üzere bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi.



GADİR-İ HUM NEDİR?



Hazreti Ali’nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali’ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için şu hadis söylenmiştir: ’Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.’

Bu hadisin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı değildir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?



Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.



GADİR HUM BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?



Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Hz.Muhammed'in Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler.