Gal Gadot: Adalet Birliği'nin yönetmeni beni tehdit etti

Wonder Woman karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gal Gadot, 2017'de vizyona giren Adalet Birliği (Justice League) filminin çekimleri sırasında yönetmen Joss Whedon'ın kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Independent Türkçe'nin Page Six'ten aktardığı habere göre ünlü oyuncu, Whodon'a yönelik açıklamalarını İsrail televizyonu N12'de katıldığı programda dile getirdi.



Whedon bir süredir Justice League: Adalet Birliği, Buffy the Vampire Slayer ve Angel gibi yapımlarda kendisiyle çalışan oyuncuların eleştirileriyle karşı karşıyaydı. Oyuncular, yönetmeni istirmarcı davranmakla ve "toksik" bir çalışma ortamı oluşturmakla suçlamıştı.



Gadot şu ifadeleri kullandı:



"Kariyerimi bir biçimde tehdit etti ve eğer bir şeyi yaparsam kariyerimi berbat edeceğini söyledi."

Whedon kendisine yöneltilen eleştirileri reddetmişti.

"WARNER BROS MESELEYİ ZAMANINDA HALLETTİ"

Gadot daha önce Whedon'ı çekimler sırasında "iğrenç" ve "kabul edilemez" davranışlarla suçlayan Adalet Birliği oyuncusu Ray Fisher'a destek vermişti.



The Hollywood Reporter'a konuşan Gadot şu ifadeleri kullanmıştı:



"Whedon'la sorunlarım vardı ve Warner Bros. meseleyi zamanında halletti."

Bahsi geçen filmin çekimleri sırasında Warner Bros. ailevi gerekçelerden ötürü Zack Snyder'ın filme devam edemeyeceğini ve yerini Joss Whedon'ın aldığını açıklamıştı.