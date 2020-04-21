Gal Gadot: Gerçeküstü anlar yaşıyoruz

İsrailli oyuncu ve model Gal Gadot, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Vogue dergisine kapak olan Gadot, konuyla ilgili "Umut doluyum" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR ZORLUK YAŞAMADIM"

34 yaşındaki Gadot, "Durumlar korkunç görünüyor. Gerçeküstü anlar yaşıyoruz ama evlerdeyiz ve kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz" dedi. Hayatında hiç bu kadar zorluk yaşamadığını belirten oyuncu aynı zamanda gelecek için umut dolu olduğunu söyledi.

Gal Gadot'a filmde Chris Pine, Kristen Wiig ve Pedro Pascal eşlik ediyor

FİLMİN VİZYON TARİHİ DEĞİŞTİ



Öte yandan merakla beklenen ama koronavirüs sebebiyle vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasına Wonder Woman 1984 de girdi. Yapım şirketi Warner Bro. başrollerini Gal Gadot ve Chris Pine'ın paylaştığı ve 5 Haziran'da tüm dünyada vizyona girecek olan filmin ABD'de yeni gösterim tarihinin 12 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu.