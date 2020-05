Gal Gadot'un lise yıllığı fotoğrafı

Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot okul yıllığındaki fotoğrafını paylaştı. 35 yaşındaki İsrailli oyuncu, takipçilerine, sınıf arkadaşlarının fotoğrafları arasında kendisini tanıyıp tanımadıklarını sordu.

İsrail güzellik kraliçeliğinden oyunculuğa geçiş yapan Gadot'nun lise dönemi fotoğrafındaki kısa saçları hayranlarının beğenisini topladı.

Ünlü oyuncunun Keeping Up with the Joneses adlı filmdeki rol arkadaşı Isla Fisher, "Aman Tanrım, kısa saçlarına bayıldım" şeklinde yorum yaptı.

İsrail'de doğup büyüyen Gadot, 2004 yılında Miss Israel (İsrail Güzeli) seçilerek aynı yıl Miss Universe'te (Kainat Güzellik Yarışması) İsrail'i temsil etti. Ardından iki yıl boyunca İsrail Silahlı Kuvvetleri'nde dövüş eğitmeni olarak askerliğini yaptı. Modellik ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce IDC Herzliya'da üniversite eğitimine başladı.