Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru'nun, 25. Uluslararası Adana Film Festivali için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine festival kapsamında bugün gerçekleştirilecek etkinlikler iptal edildi.
25'nci Yıl Gala Gecesi ve Ziynet Sali konserinin iptal edildiğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediyesi, Yakup Yavru'nun cenazesi için tören düzenleneceğini bildirdi.
Gala gecesi ve Ziynet Sali konseri iptal edildi (Yakup Yavru'nun ölümü)
DHAYaşam
Mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra ölen Yakup Yavru için 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde bugün yapılacak olan gala gecesi ve Ziynet Sali konserine iptal kararı alındı.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru'nun, 25. Uluslararası Adana Film Festivali için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine festival kapsamında bugün gerçekleştirilecek etkinlikler iptal edildi.