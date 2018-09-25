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Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru'nun, 25. Uluslararası Adana Film Festivali için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine festival kapsamında bugün gerçekleştirilecek etkinlikler iptal edildi.

25'nci Yıl Gala Gecesi ve Ziynet Sali konserinin iptal edildiğini kaydeden Adana Büyükşehir Belediyesi, Yakup Yavru'nun cenazesi için tören düzenleneceğini bildirdi.