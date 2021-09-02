Galata Köprüsü'nden gemiye atladığı için gözaltına alınan fenomen serbest bırakıldı

Sosyal medyada çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer gözaltına alındı. Özer'in karakolda ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA - DHA 02.09.2021 - 15:44

Galata Köprüsü'nden gemiye atladığı için gözaltına alınan fenomen serbest bırakıldı

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken sosyal medya fenomeni Yunus Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı.

Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü.

Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i dün akşam gözaltına aldı.

Özer'in karakolda ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...