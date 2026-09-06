1 kilosu 10 bin lira. Bin bir zorlukla yapıp satıyorlar

Kilosunu 5 bin ile 10 bin lira arasında satan kadınların zorlu yayla mesaisi devam ediyor. Bu yılın yağışlı geçmesiyle daha çok verim alan besicilerin yüzü güldü.

Bunun yanında hayvancılık da yapan yöre halkı 5 ay boyunca çadırlarda kalıyor. Sonbahar aylarında köye inecek olan berivanlar yayladaki son günlerini yaşıyor. Hüseyin Aydemir isimli besici yıllardır hayvancılık yaptığını, ilk defa güzel verim aldıklarını ifade etti. Aydemir, ''Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu yaylaya geliyoruz. 5 ay kalıyoruz hava soğuduğunda köye ineceğiz. Şimdi en pahalı satılan tereyağı kilosu 5 bin liradan satılıyor. Herkes geçimini bunu yaparak sağlıyor. Burada huzur ve güven var artık çok huzurluyuz'' dedi.