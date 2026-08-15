1 yıl sonra gerçekleşecek, bu sefer Türkiye'den de izlenebilecek
15.08.2026 15:31
Son Güncelleme: 15.08.2026 15:33
2 Ağustos 2027 tarihindeki kısmi Güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.
12 Ağustos 2026 tarihinde milyonlarca insan, Güneş tutulmasını izlemek için gece saatlerinde gökyüzüne dikkatle baktı. Almanya, İspanya, İzlanda, Portekiz ve Avusturya dahil Avrupa'nın büyük bir bölümünde tarihi olay gözlemlenebildi; ancak Türkiye'de görülemedi.
2 Ağustos 2027’de tam Güneş tutulması ve 26 Ocak 2028’de de bir halkalı Güneş tutulması yaşanacak. Böylece eşi benzeri olmayan üçlü bir tutulma dizisi oluşacak.
2 Ağustos 2027 tarihinde Ay bir kez daha Güneş'in önünden geçecek ve bu sefer kısmi olarak Türkiye'den de izlenebilecek.
Türkiye'de izlenecek olayda Ay, Güneş'i tamamen örtmeyecek.
Timeanddate.com'a göre tutulma TSİ 11.20 ile 14.13 arasında gözlemlenebilecek.
Antalya, İzmir ve Dalyan'da izlendiğinde Güneş'in yüzde 70'inden fazlası Ay tarafından örtülecek. Ankara ve İstanbul'da ise bu oran yüzde 55 dolaylarına çekilecek.
GÖZLÜK ŞART
Sıradan güneş gözlükleri, güneş tutulması sırasında tam koruma için yeterli değil.
Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girdiği güneş tutulmasını izlerken gözleri korumak için ISO 12312-2 standardına uygun ve CE belgeli özel gözlüklerin mutlaka kullanılması gerekiyor.
KRALLAR VADİSİ VE GİZE PİRAMİTLERİ TUTULMA HATTINDA
2027'deki tutulmanın güzergahı, dünyanın en önemli tarihi bölgelerinden bazılarının üzerinden geçecek.
Tutulma, Mısır'daki Krallar Vadisi ve Gize Piramitleri'nin yanı sıra Suudi Arabistan'daki Mekke'nin üzerinden de geçecek.
Tam tutulmayı izlemek isteyenlerin Türkiye dışındaki tutulma hattına seyahat etmesi gerekecek.
Güney İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali tam tutulmanın görülebileceği başlıca bölgeler arasında bulunuyor.