1 yıl sonra gerçekleşecek, bu sefer Türkiye'den de izlenebilecek

12 Ağustos 2026 tarihinde milyonlarca insan, Güneş tutulmasını izlemek için gece saatlerinde gökyüzüne dikkatle baktı. Almanya, İspanya, İzlanda, Portekiz ve Avusturya dahil Avrupa'nın büyük bir bölümünde tarihi olay gözlemlenebildi; ancak Türkiye'de görülemedi.

2 Ağustos 2027’de tam Güneş tutulması ve 26 Ocak 2028’de de bir halkalı Güneş tutulması yaşanacak. Böylece eşi benzeri olmayan üçlü bir tutulma dizisi oluşacak.