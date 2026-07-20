10 adım atan il değiştiriyor. 120 kişilik nüfus yazın bin 500'ü aşıyor
20.07.2026 16:24
Kapısuyu deresi, Karadeniz'e kavuştuğu bölgede ince bir çizgi çekerek, Bartın ve Kastamonu'yu birbirinden ayırıyor. Plajın Bartın tarafındakiler, 10-15 adımda il değiştiriyor.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu'nun Cide ilçesini birbirinden ayıran Kapısuyu deresi, Kapısuyu Plajı'nı da ikiye bölüyor. Plajın doğu tarafı Kastamonu'da, batıdaki büyük alanı ise Bartın'a düşüyor.
Benzersiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran yöre, balıkçıların ve tatilcilerin yoğun ilgisini görüyor.
YÜRÜYEREK YA DA YÜZEREK GEÇİŞ YAPILABİLİYOR
Bartın il merkezine 56, Kurucaşile ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan plaja, Bartın tarafından gidilebildiği gibi Kastamonu'nun Cide ilçesi üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor.
Bartın sınırları içerisinde bulunan Kapısuyu Köyüne gelenler, plaja girebiliyor. Plajın Kastamonu kısmında kalan tarafına ise, derenin deniz ile birleştiği noktada yürüyerek, yüzerek geçiş yapılabiliyor.
Plajın Kastamonu tarafına geçmek isteyenler, 10-15 gibi çok az sayıda adım yada kulaç attığında Bartın'dan Kastamonu'ya da geçmiş oluyor.
Denizi ve yemyeşil doğası ile tipik bir Karadeniz köyü olan Kapısuyu'nun 120 nüfusu bulunurken, yaz aylarında ise il ve yurt dışından gelenlerle bu sayı 1500'ü aşıyor.
Denize girmek isteyenlerin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tercih ettiği yöre av sezonunda ise amatör ve profosyonel balıkçılar tarafından da ziyaret ediliyor.