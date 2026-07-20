10 adım atan il değiştiriyor. 120 kişilik nüfus yazın bin 500'ü aşıyor

Denizi ve yemyeşil doğası ile tipik bir Karadeniz köyü olan Kapısuyu'nun 120 nüfusu bulunurken, yaz aylarında ise il ve yurt dışından gelenlerle bu sayı 1500'ü aşıyor.

Denize girmek isteyenlerin, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tercih ettiği yöre av sezonunda ise amatör ve profosyonel balıkçılar tarafından da ziyaret ediliyor.