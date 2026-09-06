10 yaşında babasından öğrendi. Artık bu meslekte çırak yetişmiyor

Babasının vefatından sonra devraldığı dükkanı 30 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Çanta tamircisi Mehmet Uçar, "Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleğimiz ve 52 yıldan beri aynı dükkandayız. Babadan kalan bu mesleği devam ettirdiğim için çok mutluyum. Benden sonra çocuklarım da bu işi yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Benim çocukluğum buralarda geçti. Gözümü bu işte açtım. Bu mesleğe 10 yaşlarında başladım. Birkaç yıl önce babam vefat etti. Yıllardır babamla birlikte çalıştım. O hem ustamız hem babamızdı. Şimdi ise ben okuldan kalan zamanlarda çocuklarla birlikte çalışıyorum. Artık inşallah bizden de onlara geçer bu iş. Ben bu işi yapmaktan çok memnunum. Yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız da mesleğe meyil etsinler. Sadece okumakla olmuyor. Hem okusunlar, yine eski usul okuyamayanlar mesleğe devam etsinler, bizim tavsiyemiz bu yani" dedi.