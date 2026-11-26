Köpeğinin görme yetisini kaybetmesinin ardından günlük yaşam düzenini tamamen ona göre şekillendirdiğini belirten Mustafa Bakır, "10 yıl önce bulduğumuzda uyuzdu ve çocuklar tarafından darp edilmişti. O günden beri benim yanımda, evladım gibi. Son bir aydır bu hastalığa yakalandı ve iki gözünü kaybetti. Hayvan hastanesine götürdük, göz sinirlerinin zarar gördüğünü ve geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğunu söylediler. Eskiden ihtiyaçlarını kendisi gideriyordu ancak şimdi sağa sola çarpmasın, kendine zarar vermesin diye sürekli önlem alıyorum. Gözleri görmüyor diye onu evin içine hapsetmek mantıklı değil. Her gün belli saatlerde mahalle arasında yürüyüş yaptırıyorum. Körlüğünü hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi.