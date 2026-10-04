100 kedi maması test edildi. Kurşun dahil her türlü zararlı madde var

Clean Label Project tarafından gerçekleştirilen araştırmada 62 markaya ait 100 kedi maması, kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva, pestisitler ve plastikle ilişkili kimyasallar dahil 122’den fazla kirletici açısından test edildi. Araştırmaya yaş, kuru, havayla kurutulmuş ve dondurularak kurutulmuş mamalar dahil edildi.

Testlerde ürünlerin yüzde 99’unda kurşun, yüzde 96’sında kadmiyum ve yüzde 94’ünde arsenik tespit edildi. Araştırmacılar, bir maddenin ölçülebilir düzeyde bulunmasının tek başına ürünün sağlığa zararlı olduğu anlamına gelmediğini, çalışmanın ürünler arasındaki kirletici seviyelerini karşılaştırdığını vurguladı.

KURU MAMALARDA KURŞUN ORANI DAHA YÜKSEK

Araştırmada mama türüne göre önemli farklılıklar belirlendi. Kuru mamalarda ölçülen kurşun miktarı, yaş veya havayla kurutulmuş mamalara göre yaklaşık üç kat daha yüksek çıktı.

Balık ve deniz ürünü içeren mamalar ise cıva ve kadmiyum açısından öne çıktı. Bu ürünlerde cıva seviyesinin diğer protein kaynaklarını içeren mamalara göre yaklaşık 18 kat, kadmiyumun ise 2,5 kat daha yüksek olduğu bildirildi.

Özellikle balık ve deniz ürünlü yaş mamalarda cıva seviyesi, tavuk gibi diğer etleri içeren yaş mamalara kıyasla yaklaşık 28 kat daha yüksek ölçüldü.

Bununla birlikte araştırmacılar, tüm balık bazlı mamaların yüksek cıva içerdiği sonucunun çıkarılamayacağını belirtti. Clean Label Project’in kendi ‘saflık’ standardına göre kümes hayvanı bazlı ürünlerin yüzde 84,8’i kriterleri karşılarken bu oran balık ve deniz ürünlü mamalarda yüzde 25,7 oldu.