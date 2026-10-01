100 milyon ışık yılı uzakta: Samanyolu'nun iki katı büyüklüğündeki galaksiden yeni görüntü
01.10.2026 10:57
Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa spiral galaksi Arp 78'in ayrıntılı görüntüsü yayımlandı.
Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Arp 78 galaksisinin ayrıntılı görüntüsü yayımlandı. NGC 772 adıyla da bilinen spiral galaksi, yaklaşık 200 bin ışık yılı genişliğiyle Samanyolu'nun yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşıyor. Ancak gökbilimcilerin ilgisini çeken yalnızca büyüklüğü değil, komşu galaksinin etkisiyle şekillendiği düşünülen sıra dışı spiral kolu.
Koç Takımyıldızı yönünde bulunan Arp 78, klasik spiral galaksilerden oldukça farklı bir görünüme sahip. Galaksinin merkezinden dışarı doğru uzanan kollardan biri diğerlerinden çok daha büyük ve belirgin.
NASA'nın 30 Eylül'de yayımladığı görüntüye ilişkin notta da Arp 78'in bu sıra dışı yapısına dikkat çekildi.
SAMANYOLU'NUN YAKLAŞIK İKİ KATI
Arp 78'in bir ucundan diğerine olan mesafe yaklaşık 200 bin ışık yılı olarak hesaplanıyor. Bu da galaksiyi, çapı yaklaşık 100 bin ışık yılı olan Samanyolu'nun yaklaşık iki katı büyüklüğünde devasa bir sistem haline getiriyor.
Yeni görüntüde galaksinin parlak merkezi, kıvrılarak dışarı uzanan toz şeritleri ve genç yıldızlardan oluşan mavi kümeler ayrıntılı biçimde görülebiliyor.
Özellikle galaksinin dış bölümüne doğru uzanan dev spiral kol dikkat çekiyor. NASA'nın açıklamasına göre bu kol boyunca geniş kozmik toz şeritlerinin yanı sıra büyük ve parlak mavi yıldız kümeleri bulunuyor.
Arp 78'in alışılmadık görünümünün arkasında ise kozmik ölçekte yakın sayılabilecek bir komşu bulunuyor.
Galaksinin yakınındaki daha küçük NGC 770 galaksisinin kütleçekimi, Arp 78 üzerinde güçlü gelgit etkileri oluşturuyor.
Gökbilimciler, Arp 78'in dikkat çekici büyük spiral kolunun da iki galaksi arasındaki bu kütleçekimsel etkileşim sonucunda büyüyüp şekillenmiş olabileceğini düşünüyor.
Derin teleskop görüntülerinde Arp 78 ve NGC 770 çevresinde görülen soluk yıldız akıntıları da iki galaksi arasındaki geçmiş etkileşimlerin izlerini taşıyor.
Galaksinin Dünya'ya yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunması görüntüyü daha da dikkat çekici hale getiriyor.
Bir ışık yılı, ışığın bir yılda katettiği yaklaşık 9,46 trilyon kilometrelik mesafeyi ifade ediyor. Arp 78'den gelen ışığın Dünya'ya ulaşması yaklaşık 100 milyon yıl sürdüğü için teleskoplarla bugün görülen galaksi aslında onun yaklaşık 100 milyon yıl önceki hali.
Başka bir ifadeyle görüntüdeki ışık Arp 78'den ayrıldığında Dünya'da dinozorlar hala yaşıyordu.
NASA, Arp 78'in yeni ayrıntılı görüntüsünü 30 Eylül'de yayımlayarak galaksiyi günün astronomi fotoğrafı olarak seçti.