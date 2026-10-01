100 milyon ışık yılı uzakta: Samanyolu'nun iki katı büyüklüğündeki galaksiden yeni görüntü

Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Arp 78 galaksisinin ayrıntılı görüntüsü yayımlandı. NGC 772 adıyla da bilinen spiral galaksi, yaklaşık 200 bin ışık yılı genişliğiyle Samanyolu'nun yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşıyor. Ancak gökbilimcilerin ilgisini çeken yalnızca büyüklüğü değil, komşu galaksinin etkisiyle şekillendiği düşünülen sıra dışı spiral kolu.

Koç Takımyıldızı yönünde bulunan Arp 78, klasik spiral galaksilerden oldukça farklı bir görünüme sahip. Galaksinin merkezinden dışarı doğru uzanan kollardan biri diğerlerinden çok daha büyük ve belirgin.

NASA'nın 30 Eylül'de yayımladığı görüntüye ilişkin notta da Arp 78'in bu sıra dışı yapısına dikkat çekildi.

SAMANYOLU'NUN YAKLAŞIK İKİ KATI

Arp 78'in bir ucundan diğerine olan mesafe yaklaşık 200 bin ışık yılı olarak hesaplanıyor. Bu da galaksiyi, çapı yaklaşık 100 bin ışık yılı olan Samanyolu'nun yaklaşık iki katı büyüklüğünde devasa bir sistem haline getiriyor.

Yeni görüntüde galaksinin parlak merkezi, kıvrılarak dışarı uzanan toz şeritleri ve genç yıldızlardan oluşan mavi kümeler ayrıntılı biçimde görülebiliyor.

Özellikle galaksinin dış bölümüne doğru uzanan dev spiral kol dikkat çekiyor. NASA'nın açıklamasına göre bu kol boyunca geniş kozmik toz şeritlerinin yanı sıra büyük ve parlak mavi yıldız kümeleri bulunuyor.