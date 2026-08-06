101 yaşında uzun yaşamın sırrını açıkladı. Eşini kaybettikten sonra hayata böyle tutunmuş

Yaz aylarını tatil için İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi’nde geçiren Yusuf Çobanoğlu, 101'inci yaş gününü sitedeki komşularının hazırladığı çifte pastalı doğum günüyle kutladı. Sakinler, Yusuf amcanın elini öptüler, imece usulü hazırlanan yiyecekleri neşe içinde paylaştılar, önümüzdeki yıl 102'nci yaşı kutlamak için sözleştiler.

Aralarında eski milli hakem Engin Kurt’un da bulunduğu site sakinleri yaşına göre oldukça dinç olan Yusuf Çobanoğlu ile evinin bahçesinde bir araya geldiler. Elbirliği ve el emekleriyle hazırlanan iki büyük pastayı "İyi ki doğdun Yusuf" sözleri eşliğinde kestirdiler. Yapılan kısa konuşmalara "Beni düşündüğünüz için size güzel insanlar diyorum" diyerek teşekkür eden Çobanoğlu’nu defalarca alkışladılar.

Eski milli hakem Engin Kurt, Yusuf Çobanoğlu’nun davranışları ve yardımseverliği ile sitenin moral kaynağı olduğunu ve kendisini çok sevdiklerini söyledi.

Engin Kurt, "Bugün hakikaten site olarak çok tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sitemizin ağabeyi, babası, Yusuf Çobanoğlu büyüğümüzün 101'inci yaşını güzel bir şekilde kutluyoruz. Yusuf abimiz, vermiş olduğu ağabeylik, babalık neticesinde sitenin moral kaynağı. Biz kendisinden çok memnunuz. Yıllardır birlikte yaşıyoruz. Tek arzumuz onun hayırlısıyla, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi. İnşallah 102'nci yaşını, seneye kutlamak nasip olsun istiyoruz" dedi.