13 yıl sonra memleketine dönüp iş kurdu. Elazığ'dan Rusya'ya ihraç ediyor

Süreç, üretim çalışmaları ve hedefleri hakkında konuşan Özel Çetin, “Almanya'da 13 yıl inşaat işiyle uğraştıktan sonra ülkeme döndüm ve babamın desteğiyle üzümcülüğe başladım. Babamdan kalan arazileri işletip sermayeyi artırdım, ardından alan büyüterek üretimimizi 300 dönümün üzerine çıkardık” dedi.

4-5 değişik üzüm çeşidi yetiştirdiklerini söyleyen Çetin, “Ağırlık noktamız Elazığ Beyazı. Hasadının en sona bırakılabilmesi, dalında çok fazla bekletme imkanımızın olması ve raf ömrünün uzunluğundan dolayı, piyasada üzümün kalmadığı dönemlerde dahi hasat yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ürünlerimizi Türkiye'nin her iline pazarlayabiliyoruz” diyen üretici, “Hatta tüccarlar vasıtasıyla Rusya bölgesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Temel hedefimiz ise ürünlerimizin kontrollü bir şekilde yetiştirilerek Avrupa standartlarına ulaştırılması ve Avrupa pazarında yer edinmesidir. Bu noktada yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.