150 bin çiçekten sadece 1 kilo çıkıyor. Gramı 900 TL, faydaları saymakla bitmiyor

Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan safran, mor renkli safran çiçeğinin içerisindeki üç parçalı kırmızı tepeciğin tek tek toplanıp kurutulmasıyla elde ediliyor. Yemek, tatlı ve içeceklere renk, aroma ve lezzet vermek amacıyla kullanılan ürün, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde de değerlendiriliyor.

Yaklaşık 150 bin çiçekten yalnızca 1 kilogram kuru safran elde edilirken, gram fiyatı 900 liraya, kilogram fiyatı ise 900 bin liraya kadar çıkıyor.