18 yaşındaki Hamid Yorulmaz hayatı babasının bulunmasına bağlı. Anne ilk kez isim verdi

İzmir Torbalı'da yaşayan Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü. Kendisini büyütenleri gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı.

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

13 yaşındayken hastalığı sebebiyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de gidildi. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.

Yorulmaz bu süreci “Her şey ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim.” diye anlamıştı.

“İLİK NAKLİ OLMAM GEREKİYOR, BABAMI BULMAM LAZIM”

Gerçek ortaya çıktığında yalnız kaldığını ifade eden Yorulmaz, “Beni büyüten babaannem ve dedem de beni istemediler. Onların torunu olmadığımı öğrendikleri zaman beni nüfuslarından düşürdüler. Sonra anneme gittim ama beni evde istemeyince atıldım”. demiş ve hayatının hiç tanımadığı babasına bağlı olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Tedavi olmak için önümde yaklaşık 6 ay var.”