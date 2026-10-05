18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı babasının bulunmasına bağlı. Anne ilk kez isim verdi
05.10.2026 15:37
Son Güncelleme: 05.10.2026 15:46
Hayatta kalmak için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında ilk kez somut bir gelişme yaşandı. Yorulmaz'ın gözaltına alınan annesi, ifadesinde ilk kez isim verdi.
İzmir Torbalı'da yaşayan Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü. Kendisini büyütenleri gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı.
GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
13 yaşındayken hastalığı sebebiyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de gidildi. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.
Yorulmaz bu süreci “Her şey ben hasta olduğumda ortaya çıktı. Babamla kan uyuşmazlığımız oldu. DNA testi yaptırdık. Babamın biyolojik babam olmadığını öğrendim.” diye anlamıştı.
“İLİK NAKLİ OLMAM GEREKİYOR, BABAMI BULMAM LAZIM”
Gerçek ortaya çıktığında yalnız kaldığını ifade eden Yorulmaz, “Beni büyüten babaannem ve dedem de beni istemediler. Onların torunu olmadığımı öğrendikleri zaman beni nüfuslarından düşürdüler. Sonra anneme gittim ama beni evde istemeyince atıldım”. demiş ve hayatının hiç tanımadığı babasına bağlı olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:
“Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Tedavi olmak için önümde yaklaşık 6 ay var.”
“BİYOLOJİK BABAMI BULABİLMEK İÇİN ANNEME MUHTACIM AMA BENDEN KAÇIYOR”
Kendisine yeni bir hayat kuran annesinin bu bilgiyi sakladığını da söyleyen Hamid Yorulmaz, “Biyolojik babamı bulmak için annemin ağzından çıkacak iki kelimeye muhtacım. Annem yıllardır benden kaçıyor. Bana ‘Dayınlarla kötü olurum’ diyor” ifadelerini kullanmıştı.
Tek isteğinin babasına ulaşmak olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Yorulmaz, “Ben maddi manevi hiçbir şey istemiyorum. Sadece babamın bana kan vermesi, donör olması lazım. Dünya gözüyle onu görmek istiyorum. Biyolojik babamın bana hayat vermesini istiyorum” diyerek çağrıda bulunmuştu.
ANNE İLK KEZ İSİM VERDİ
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın programda aktardığı son gelişmeye göre anne Nihal Beyit'in ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiği belirtildi.
Müge Anlı, annenin İzmir dışında yaşayan bir kişiden söz ettiğini ve bu kişinin Hamid'e çok benzediğini belirtti. Programda söz konusu kişi için "Sakallı Hamid" ifadesi de kullanıldı.
HALİD YORULMAZ'IN ANNESİ NEDEN GÖZALTINDA?
Hamid Yorulmaz'ın iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alınmıştı.