2 Aile Arasında için geri sayım başladı. "Sete girene kadar çok endişeliydik"
21.11.2026 15:07
"Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "2 Aile Arasında" için heyecan dorukta. Heyecanla beklenen filmin senaristi Gülse Birsel, proje öncesinde iki büyük korkusu olduğunu itiraf etti.
2017'de vizyona giren ve gişede başarı elde eden "Aile Arasında" filminin devamı olarak sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan 2 Aile Arasında heyecanla bekleniyor.
Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel'in başrolleri paylaştığı filmde; Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler de rol alıyor.
2 Aile Arasında ekibinden yönetmen Ozan Açıktan, senarist Gülse Birsel, Engin Günaydın, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuştu.
"9 YIL DEVAM FİLMİ İÇİN UZUN BİR ZAMAN"
Gülse Birsel heyecanını “9 yıl bir devam filmi için biraz uzunca bir zaman. Onun için o kadar zaman geçmemiş gibi davranmaya çok dikkat ettik. Bütün oyunculara en başında dedik ki sadece 2 yıl yaşlanmışız gibi olursak çok mutlu oluruz filan. Ama gerçekten de galiba başardık” diye paylaştı.
“Benim iki çok büyük korkum vardı” diyen Birsel, “Birincisi bütün ekibe zamanlama uyacak mı? Yani eksik kadroyla mı devam edeceğiz durumuydu. Çünkü o zaman senaryoyu da değiştirmek zorunda kalacaktım. İkincisi de aradan çok zaman geçmiş, eski tadı kalmamış gibi bir şey olacak mı diyeydi. Neyse ki hiçbir korkumuz gerçek olmadı” ifadelerini kullandı.
Filmin yönetmeni Ozan Açıktan da “Ortak hafızamıza yerleşmiş bir filmimiz var artık. Biz Gülse'yle Aile Arasında için ilk yola çıkarken, filmin dünyasını kurarken Yeşilçam 2017 demiştik adına. Tabi o Yeşilçam'ın işte Ertem Eğilmez filmlerinin getirdiği o karakterleri çok iyi bilme, o evreni çok iyi tanıma, oradaki hisleri çok iyi bilme haline Aile Arasında da ulaştı” diye konuştu.
"SENARYO GELENE KADAR BÜTÜN EKİP ENDİŞELİYDİK"
Aile Arasında'nın Fiko'su Engin Günaydın da süreci "İlk filmin başarısı, ikinci filmde çok nadir yakalanıyor. Ondan dolayı Gülse de çok endişeliydi. Biz de ekip olarak öyleydik. Senaryo geldikten sonra çok rahatladık. Etkileyici bir senaryosu vardı. Ondan dolayı sete girene kadar çok endişeliydik aslında ama film bittikten sonrasında hepimiz rahatladık. Memnunduk" diye anlattı.
2 Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda Kadir Çermik, Yavuz Günal, Ali Rıza Tanyeli ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç yeni isimler de yer aldı.
"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK GURUR"
İkinci filmde projeye dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, heyecanını "İlk film çekildiği zaman ben konservatuvar üçüncü sınıftaydım. Böyle söyleyince de herkesin yaşı ortaya çıkıyor. Çok söylememi istemiyorlar. İkincisinde olmak benim için çok büyük bir gurur, filme bir katkım olduysa ne mutlu bana" şu sözlerle paylaştı.
Gülse Birsel de Yüzgüleç'ten övgüyle bahsetti ve "Batuhan'ın çok büyük bir rolü var. O kadar büyük bir başarı gösterdi ki yani rolün altından kalkma değildi bu artık. Gerçekten bu kadar yetenekli, bu kadar çalışkan bir oyuncu çok fazla bulunmaz" dedi.
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.