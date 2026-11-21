Gülse Birsel heyecanını “9 yıl bir devam filmi için biraz uzunca bir zaman. Onun için o kadar zaman geçmemiş gibi davranmaya çok dikkat ettik. Bütün oyunculara en başında dedik ki sadece 2 yıl yaşlanmışız gibi olursak çok mutlu oluruz filan. Ama gerçekten de galiba başardık” diye paylaştı.

“Benim iki çok büyük korkum vardı” diyen Birsel, “Birincisi bütün ekibe zamanlama uyacak mı? Yani eksik kadroyla mı devam edeceğiz durumuydu. Çünkü o zaman senaryoyu da değiştirmek zorunda kalacaktım. İkincisi de aradan çok zaman geçmiş, eski tadı kalmamış gibi bir şey olacak mı diyeydi. Neyse ki hiçbir korkumuz gerçek olmadı” ifadelerini kullandı.