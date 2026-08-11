2 Aile Arasında için heyecan dorukta. Çekimler tamamlandı
11.08.2026 15:19
"Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "2 Aile Arasında"nın çekimleri tamamlandı. Filmin kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı.
2017'de vizyona giren ve gişede başarı elde eden "Aile Arasında" filminin devamı olarak sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan "2 Aile Arasında" merakla bekleniyor.
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan'ın yönettiği "2 Aile Arasında" filminin çekimleri tamamlandı.
KAMERA ARKASINDAN EĞLENCELİ ANLAR
Çekimlerin tamamlanmasının ardından "2 Aile Arasında" filminin setinden kamera arkası görüntüler de paylaşıldı. Yayınlanan görüntülerde; oyuncuların çekim aralarındaki eğlenceli anları, birbirleriyle uyumları ve setin neşeli atmosferi yer aldı.
Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel'in başrolleri paylaştığı filmde; Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler de rol alıyor.
Fikret (Engin Günaydın) ve Solmaz'ın (Demet Evgar) başına gelecek yeni maceraların izleyici ile buluşacağı "2 Aile Arasında" 4 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.