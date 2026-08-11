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2 Aile Arasında için heyecan dorukta. Çekimler tamamlandı

11.08.2026 15:19

AA

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"Aile Arasında" filminin devamı niteliğindeki "2 Aile Arasında"nın çekimleri tamamlandı. Filmin kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı.

2 Aile Arasında için heyecan dorukta. Çekimler tamamlandı
NTV

2017'de vizyona giren ve gişede başarı elde eden "Aile Arasında" filminin devamı olarak sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan "2 Aile Arasında" merakla bekleniyor.

 

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan'ın yönettiği "2 Aile Arasında" filminin çekimleri tamamlandı.

KAMERA ARKASINDAN EĞLENCELİ ANLAR 1
Anadolu Ajansı

KAMERA ARKASINDAN EĞLENCELİ ANLAR

Çekimlerin tamamlanmasının ardından "2 Aile Arasında" filminin setinden kamera arkası görüntüler de paylaşıldı. Yayınlanan görüntülerde; oyuncuların çekim aralarındaki eğlenceli anları, birbirleriyle uyumları ve setin neşeli atmosferi yer aldı.

2 Aile Arasında için heyecan dorukta. Çekimler tamamlandı 2
Anadolu Ajansı

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel'in başrolleri paylaştığı filmde; Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal gibi isimler de rol alıyor.

2 Aile Arasında için heyecan dorukta. Çekimler tamamlandı 3
Anadolu Ajansı

Fikret (Engin Günaydın) ve Solmaz'ın (Demet Evgar) başına gelecek yeni maceraların izleyici ile buluşacağı "2 Aile Arasında" 4 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. 