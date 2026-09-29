2 bin 634 rakımda saklı. Dikkat çeken gölet

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, kristal karının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sarıçam ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde bulunan yapay gölet, özellikle drone görüntülerinde bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

Göletin çevresini saran sarıçamlar, yüksek rakım ve yemyeşil doğayla birleşince ortaya Sarıkamış’a özgü etkileyici bir manzara çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde ormanın içerisinde adeta saklı bir gölü andıran alan, bölgenin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor.

Kışın kayak pistlerine kar üretimi için kullanılan gölet, sarıçam ormanlarının arasında oluşturduğu görüntüyle Sarıkamış’ın doğal güzellikleri arasında yerini alıyor.