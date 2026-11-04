2 bin yıldır ayakta. Tokat'taki tarihi köprüden traktörler bile geçiyor

Yöre halkından bir vatandaş, "Burası Roma Köprüsü, 2 bin yıllık olduğu söyleniyor. Aktif olarak yaya ve araç trafiğine açık. Traktörler de geçiyor. Biz de traktörlerle tarlaya giderken bu köprüden geçiyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler önce Sebastapolis Antik Kenti'ni geziyorlar. Burayı da ziyaret ederek fotoğraf çekiniyorlar" dedi.