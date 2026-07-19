2 kovanla başladı şimdi işletmesi var. Yılda 1 ton üretiyor

Arıcılığı eşinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan İsmail Aktaş da "Eşim Durdane Hanım ile birlikte bu işi büyütmeye karar verdik. Ben kamu işçisiyim, boş zamanlarımda gelebiliyorum. Eşim ise ben yokken çocuklarla birlikte buraya gelip arılara gözü gibi bakıyor. Şu an 180 bandında arımız var. Bu sene 20 arıyla bala çalıştık ve yaklaşık 1 ton bandında ürün aldık. Yüksek rakımlı köylerde de 12 bölme arımız var, onların da ballarını 1-2 hafta içinde inşallah alacağız. İnsana en büyük desteği veren eşi oluyor. Eşi olmadan bu işi yapma şansı yok insanın. Bir kadın olarak bu işi yapması benim için çok değerli. Bir şey üretiyoruz ama eşimle, çocuklarımla birlikte olunca bunun değeri bizim gözümüzde 10 katına çıkıyor. Arılarla uğraşmak insana huzur veriyor, stresi ve bütün yorgunluğu alıyor. Yeni başlayacak olanlar önce konuyu araştırsın, kafasında oluştursun. Araştırmadan sonra korkacak hiçbir şey yok, herkes yapabilir” ifadelerini kullandı.