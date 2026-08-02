2 yıl her gün aynı yemekleri yedi. 95 kilo vererek bambaşka birine dönüştü

Yeni bir diye programa başladıktan sonra beslenme düzenini tamamen değiştiren Rogers, karbonhidrat tüketimini büyük ölçüde azalttı ve her gün benzer öğünler tüketmeye başladı.

Güne iki dilim pastırma, iki yumurta, fırında pişmiş fasulye ve tostla başlayan Rogers, gün içinde latte içerken akşam yemeklerinde ise tavuk veya jambonlu salata ya da biftek ve yumurta tercih etti.

Bu beslenme planını düzenli futbol antrenmanları ve egzersizle destekleyen Rogers, ilk altı ayda 12,7 kilo verdi. Sonraki iki yıl içinde ise toplam 95,3 kilo vererek 73 kiloya kadar düştü.