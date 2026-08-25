20 yıl önce imkansızdı, 36 yaşında tamamladı. Hayâli gerçek oldu

El yapımı araçlara karşı ilgi duyduğunu ifade eden Salih Demir (36), "Lise yıllarımda ödevim için araştırma yaparken denk geldiğim el yapımı araçlar çok hoşuma gitti. Ben de yapmak istedim. O zamanlar vakit anlamında uygun olmadığım için şimdi yapmak nasip oldu. Aracımızın şasesi, kaplaması, iskeleti her şeyi kendi emeğim. Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez" dedi.