200 metre genişliğindeki tepe üzerine kurulu. Urartu döneminden izler taşıyor

Yaklaşık 200 metre genişliğindeki tepe üzerinde yer alan Bizans dönemi sur kalıntılarının, bazı Urartu yapılarının üzerine inşa edildiği ve bu nedenle eski yapıların kısmen tahrip olduğu belirlendi.

Erzincan Müze Müdürlüğü yetkilileri, Altıntepe'nin Urartu Devleti'nin batıdaki en önemli eyalet merkezlerinden biri olduğunu belirtti. İlk sistematik kazılarda ortaya çıkarılan saray kompleksi, tapınak, havuzlar, kanalizasyon sistemi ve çok sayıda arkeolojik eserin, o dönemde Erzincan'da müze bulunmaması nedeniyle Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

Altıntepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan seramik parçaları, at koşum takımları, metal mobilya aksamları ve ok uçları gibi birçok eser ise bugün Erzincan Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.