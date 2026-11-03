2019'da yeniden çalıştırılmıştı. Samsun'daki 137 yıllık saat yine durdu
03.11.2026 14:43
Samsun'un Ladik ilçesinin simge yapılarından tarihi saat kulesi, 2019 yılındaki tamirattan sonra yeniden durdu.
Samsun'un Ladik ilçesinde 1889 yılında Kaymakam Reşit Bey tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi, ilçenin önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Yıllara meydan okuyan tarihi kulenin saati, geçmişte yaşanan arızalar nedeniyle uzun süre çalışmadı. 2019 yılında mekanizması duran ve çalar fonksiyonlarını kaybeden saat, birçok ustanın girişimine rağmen çalıştırılamamıştı.
1 AYLIK UĞRAŞ SONRASI YENİDEN ÇALIŞMIŞTI
Bunun üzerine Bursa'dan Ladik'e gelen antika saat restoratörü yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından saati yeniden çalışır hale getirmişti.
Yaklaşık 15 yıl sonra yeniden çalıştırılmasıyla dikkat çeken tarihi saat tekrar durdu ve bir kez daha zamanı göstermemeye başladı. İlçenin hafızasında önemli bir yere sahip olan saat kulesinin yeniden çalışıp çalışmayacağı ise merak ediliyor.
Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25’inci yılı şerefine yapılan saat kulelerinden biri olan tarihi saat kulesi, şehir merkezinde yeşillikler arasında yer alıyor. 1943 yılında büyük Ladik depreminde büyük hasar gören kule, aslına uygun olarak tekrar inşa edilmiştir.