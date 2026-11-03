2019'da yeniden çalıştırılmıştı. Samsun'daki 137 yıllık saat yine durdu

Bunun üzerine Bursa'dan Ladik'e gelen antika saat restoratörü yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından saati yeniden çalışır hale getirmişti.

Yaklaşık 15 yıl sonra yeniden çalıştırılmasıyla dikkat çeken tarihi saat tekrar durdu ve bir kez daha zamanı göstermemeye başladı. İlçenin hafızasında önemli bir yere sahip olan saat kulesinin yeniden çalışıp çalışmayacağı ise merak ediliyor.