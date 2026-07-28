2023'te tamamen kurumuştu. Uzun süre sonra ilk defa böyle görüntülendi
28.07.2026 12:58
Çanakkale Eceabat'ta yer alan Uzunhızırlı Göleti, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 2023'te tamamen kuruyan gölet, bu seneki yağışlarla yeniden canlandı.
Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor.
Bu sulak alanlardan biri de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan Eceabat ilçesindeki Uzunhızırlı Göleti. 2023 yılında tamamen kuruyan gölet, bu seneki yağışlarla yeniden canlandı, su seviyesi istenilen noktaya ulaştı.
"GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONAKLAMA YERİ"
Uzunhızırlı Göleti’nin bölgeye yağan yağışlarla oluştuğunu söyleyen kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Buradaki suyu köylüler sulama amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar için de çok önemli bir otel, konaklama yeri.” dedi.
Bu kuş türleri arasında nesli tehlike altında olan türlerin de olduğunu söyleyen Polat, “Tepeli pelikan, dikkuyruk ve elmabaş, patka gibi kuş türleri burayı kullanıyor, besleniyor ve gücünü topladıktan sonra tekrar gidecekleri yerlere gidiyorlar. Bu bakımdan da Uzunhızırlı Göleti uluslararasında bir öneme sahip.” şeklinde konuştu.
Uzunhızırlı Göleti'nde bugüne kadar tespit edilen 137 kuş türü olduğunu ifade eden Polat, "Bunların arasında nesil tehlike altında olan türler de var. Bu göç yolculukları sırasında burada dinleniyor ve besleniyorlar." dedi.
"BİRER DURAK DEĞİL, VAZGEÇİLMEZ YAŞAM ALANLARI"
Sulak alanların göçmen kuşlar için önemli olduğuna dikkati çeken Polat, “Sulak alanların kurutulması ya da tahrip edilmesi yalnızca suyu değil, bu türlerin yaşam şansını da ortadan kaldırıyor. Göçmen kuşlar için bu alanlar birer durak değil, hayatta kalmalarını sağlayan vazgeçilmez aslında bir yaşam alanları.” dedi.
"Uzunhızırlı Göleti'nin korunması sadece Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin ve uluslararası göç yollarının korunması anlamına da geliyor." diyen Polat, "Bir sulak alanı kaybettiğimizde yalnızca bir göleti değil, yüzlerce türün yaşam zincirindeki hayati bir halkayı da kaybetmiş oluyoruz. Uzunhızırlı Göleti geçen sene tamamen kurumuş durumdaydı. Zaman zaman ufak sular görüyorduk ama bu yeterli değildi. Bu sene yağışlarla beraber gölet biraz canlandı ve göçmen kuşlar da yavaş yavaş artık uğramaya başladı." şeklinde konuştu.