2023'te tamamen kurumuştu. Uzun süre sonra ilk defa böyle görüntülendi

Uzunhızırlı Göleti’nin bölgeye yağan yağışlarla oluştuğunu söyleyen kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Buradaki suyu köylüler sulama amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda göçmen kuşlar için de çok önemli bir otel, konaklama yeri.” dedi.

Bu kuş türleri arasında nesli tehlike altında olan türlerin de olduğunu söyleyen Polat, “Tepeli pelikan, dikkuyruk ve elmabaş, patka gibi kuş türleri burayı kullanıyor, besleniyor ve gücünü topladıktan sonra tekrar gidecekleri yerlere gidiyorlar. Bu bakımdan da Uzunhızırlı Göleti uluslararasında bir öneme sahip.” şeklinde konuştu.

Uzunhızırlı Göleti'nde bugüne kadar tespit edilen 137 kuş türü olduğunu ifade eden Polat, "Bunların arasında nesil tehlike altında olan türler de var. Bu göç yolculukları sırasında burada dinleniyor ve besleniyorlar." dedi.