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2026 Emmy Ödülleri adayları belli oldu

08.07.2026 19:15

Son Güncelleme: 08.07.2026 19:42

NTV - Haber Merkezi

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Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri adayları belli oldu. Adaylar arasında öne çıkan yapım, tıp draması "The Pitt" oldu.

2026 Emmy Ödülleri adayları belli oldu
Reuters

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri, bu yıl 78'inci kez sahiplerini bulacak. 14 Eylül 2026 tarihinde dağıtılacak olan Emmy Ödülleri’nin sunuculuğunu Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlenecek. Böylelikle Emmy Ödülleri, 15 yıl sonra ilk kez bir kadın sunucu tarafından sunulacak.

 

Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek ödül töreni için geri sayım sürerken, Emmy Ödülleri'nin adayları bugün belli oldu. Adayları Liza Colon-Zayas ve Jeff Hiller açıkladı. 

 

En çok dalda aday gösterilen dizi The Pitt olurken, onu Hacks, Widow's Bay ve Pluribus takip etti. İşte 2026 Emmy Ödülleri adayları...

EN İYİ DRAMA DİZİSİ 1
IMDB

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

 

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Noah Wyle - The Pitt

 

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

 

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ 2
IMDB

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

 

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

 

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

 

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - Widow’s Bay

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

2026 Emmy Ödülleri adayları belli oldu 3
Reuters

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

 

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - The Diplomat

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

 

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

 

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

 

Dale Dickey - Widow’s Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Kate O’Flynn - Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

 

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root - Widow’s Bay

Michael Urie - Shrinking

Tayler James Williams - Abbott Elementary

EN İYİ MİNİ DİZİ 4
IMDB

EN İYİ MİNİ DİZİ

The Beast In Me

All Her Fault

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and and Carolyn Bessette

 

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

 

Sally Field - Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan - Beef

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - All Her Fault

Claire Danes - The Beast in Me

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

 

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac - Beef

Mathew Rhys - The Beast in Me

Jason Bateman - Black Rabbit

Riz Ahmed - Bait

2026 Emmy Ödülleri adayları belli oldu 5
IMDB

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

 

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF St. Louis

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Beef

Nick Offerman - Death by Lightning

 

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

 

Linda Cardellini - DTF St. Louis

Dakota Fanning - All Her Fault

Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Beef

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette”