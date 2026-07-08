2026 Emmy Ödülleri adayları belli oldu
08.07.2026 19:15
Son Güncelleme: 08.07.2026 19:42
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri adayları belli oldu. Adaylar arasında öne çıkan yapım, tıp draması "The Pitt" oldu.
"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri, bu yıl 78'inci kez sahiplerini bulacak. 14 Eylül 2026 tarihinde dağıtılacak olan Emmy Ödülleri’nin sunuculuğunu Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlenecek. Böylelikle Emmy Ödülleri, 15 yıl sonra ilk kez bir kadın sunucu tarafından sunulacak.
Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek ödül töreni için geri sayım sürerken, Emmy Ödülleri'nin adayları bugün belli oldu. Adayları Liza Colon-Zayas ve Jeff Hiller açıkladı.
En çok dalda aday gösterilen dizi The Pitt olurken, onu Hacks, Widow's Bay ve Pluribus takip etti. İşte 2026 Emmy Ödülleri adayları...
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Sterling K. Brown - Paradise
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Rufus Sewell - The Diplomat
Noah Wyle - The Pitt
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Carrie Coon - The Gilded Age
Chase Infiniti - The Testaments
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
Zendaya - Euphoria
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow’s Bay
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Quinta Brunson - Abbott Elementary
Ayo Edebiri - The Bear
Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow - The Comeback
Jean Smart - Hacks
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
Steve Carell - Rooster
Matthew Rhys - Widow’s Bay
Jason Segel - Shrinking
Martin Short - Only Murders in the Building
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)
Taylor Dearden - The Pitt
Fiona Dourif - The Pitt
Allison Janney - The Diplomat
Katherine LaNasa - The Pitt
Sepideh Moafi - The Pitt
Julianne Nicholson - Paradise
Karolina Wydra - Pluribus
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Patrick Ball - The Pitt
Billy Crudup - The Morning Show
Shawn Hatosy - The Pitt
Gerran Howell - The Pitt
Jack Lowden - Slow Horses
Tom Pelphrey - Task
Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Dale Dickey - Widow’s Bay
Hannah Einbinder - Hacks
Janelle James - Abbott Elementary
Kate O’Flynn - Widow’s Bay
Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter - Hacks
Jessica Williams - Shrinking
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Colman Domingo - The Four Seasons
Paul W. Downs - Hacks
Harrison Ford - Shrinking
Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles
Stephen Root - Widow’s Bay
Michael Urie - Shrinking
Tayler James Williams - Abbott Elementary
EN İYİ MİNİ DİZİ
The Beast In Me
All Her Fault
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and and Carolyn Bessette
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Sally Field - Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan - Beef
Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook - All Her Fault
Claire Danes - The Beast in Me
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac - Beef
Mathew Rhys - The Beast in Me
Jason Bateman - Black Rabbit
Riz Ahmed - Bait
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Jason Bateman - DTF St. Louis
Richard Gadd - Half Man
David Harbour - DTF St. Louis
Richard Jenkins - DTF St. Louis
Charles Melton - Beef
Nick Offerman - Death by Lightning
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Linda Cardellini - DTF St. Louis
Dakota Fanning - All Her Fault
Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday - DTF St. Louis
Youn Yuh-jung - Beef
Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette”