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2026 Emmy Ödülleri kazananlar belli oldu

15.09.2026 04:20

NTV - Haber Merkezi

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Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78'inci Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

2026 Emmy Ödülleri kazananlar belli oldu
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Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

 

Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen ve sunuculuğunu Mariska Hargitay'ın üstlendiği ödül töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi ve geceye damga vuran detaylar...

DRAMA DALINDA KAZANANLAR 1
Reuters

DRAMA DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

 

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

 

KAZANAN:

 

En İyi Erkek Oyuncu

 

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Noah Wyle - The Pitt

 

KAZANAN: Noah Wyle - The Pitt

 

En İyi Kadın Oyuncu

 

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

 

KAZANAN: Rhea Seehorn - Pluribus

 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

 

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

 

KAZANAN: Tom Pelphrey - Task

 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

 

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - The Diplomat

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

 

KAZANAN: Allison Janney - The Diplomat

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR 2
IMDB

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

 

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

 

KAZANAN:

 

En İyi Erkek Oyuncu

 

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - Widow’s Bay

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

 

KAZANAN: Matthew Rhys - Widow’s Bay

 

En İyi Kadın Oyuncu

 

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

 

KAZANAN: Jean Smart - Hacks

 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

 

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root - Widow’s Bay

Michael Urie - Shrinking

Tayler James Williams - Abbott Elementary

 

KAZANAN: Stephen Root - Widow’s Bay

 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

 

Dale Dickey - Widow’s Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Kate O’Flynn - Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

 

KAZANAN: Kate O’Flynn - Widow’s Bay

MİNİ DİZİ 3
Reuters

MİNİ DİZİ

En İyi Mini Dizi

 

The Beast In Me

All Her Fault

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and and Carolyn Bessette

 

KAZANAN:

 

En İyi Erkek Oyuncu

 

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac - Beef

Mathew Rhys - The Beast in Me

Jason Bateman - Black Rabbit

Riz Ahmed - Bait

 

KAZANAN: Mathew Rhys - The Beast in Me

 

En İyi Kadın Oyuncu

 

Sally Field - Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan - Beef

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - All Her Fault

Claire Danes - The Beast in Me

 

KAZANAN: Sally Field - Remarkably Bright Creatures

 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

 

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF St. Louis

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Beef

Nick Offerman - Death by Lightning

 

KAZANAN: David Harbour - DTF St. Louis

 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

 

Linda Cardellini - DTF St. Louis

Dakota Fanning - All Her Fault

Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Beef

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy and Carolyn Bessette

 

KAZANAN: Linda Cardellini - DTF St. Louis

 

Öte yandan bazı kategoriler Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni'nde sahiplerini buldu. South Park en iyi animasyon dizisi ödülünü, Mr. Scorsese en iyi belgesel dizisi ödülünü, Bad Bunny'nin sahne aldığı Super Bowl Devre Arası Şovu en iyi varyete özel programı ödülünü kazandı.