2026 yazında en çok bu şarkılar dinlendi. Manifest zirvede
09.09.2026 09:39
Türkiye'de bu yaz en çok dinlenen şarkılar belli oldu. 2026 yazının en çok dinlenen şarkısı Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren "Hileli" oldu.
2026 yazının bittiği şu günlerde Spotify, Türkiye’de yaz boyu en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Ajda Pekkan ve Manifest imzalı “Hileli” zirvede yer alırken, BLOK3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın da "Sebebi Yar" şarkısıyla ikinci sıraya yerleşti.
ZİRVENİN SAHİBİ: HİLELİ
Yayınlandıktan sonra Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesine bir numaradan giriş yapan “Hileli” şarkısı, yaz boyu popülerliğini koruyarak Türkiye'de de yaz aylarının en çok dinlenen şarkısı oldu.
Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest'in "Toz Pembe" ve “Daha İyi” adlı şarkıları da en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasında yer aldı.
İLK 10'UN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN OLDU
BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın da ilk 10'a dört şarkıyla adını yazdırdı. Şarkıcı, “Sebebi Yar”, “Kayıp Kalp”, “Çok Güzel Gülüyorsun” ve "Kırgınım" adlı şarkılarıyla öne çıktı.
Hadise de “Ara Beni” şarkısıyla listede yedinci sıraya yerleşti. Elif Buse Doğan “Yangın Yeri” ile dokuzuncu, Serkan Nişancı da “Eller Üzer” ile 10'uncu sırada yer aldı.
İŞTE YAZIN EN ÇOK DİNLENEN İLK 10 ŞARKISI
- Hileli - Ajda Pekkan ve Manifest
- Sebebi Yar - BLOK3
- Toz Pembe - Manifest
- Kayıp Kalp - BLOK3
- Çok Güzel Gülüyorsun - BLOK3 ve Poizi
- Daha İyi - Manifest
- Ara Beni - Hadise
- Kırgınım - BLOK3
- Yangın Yeri - Elif Buse Doğan
- Eller Üzer - Serkan Nişancı