2026 yazında en çok bu şarkılar dinlendi. Manifest zirvede

Yayınlandıktan sonra Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesine bir numaradan giriş yapan “Hileli” şarkısı, yaz boyu popülerliğini koruyarak Türkiye'de de yaz aylarının en çok dinlenen şarkısı oldu.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest 'in "Toz Pembe" ve “Daha İyi” adlı şarkıları da en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasında yer aldı.