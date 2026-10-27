2027 Super Bowl devre arası şovunun yıldızı Jay-Z olacak. "Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi"
27.10.2026 09:21
2027'de düzenlenecek Super Bowl'un devre arası gösterisi için heyecan dorukta. Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda sahne alacak isim Jay-Z oldu.
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için meraklı bekleyiş başladı. Her sene heyecanla beklenen organizasyonun devre arası şovunda sahne alacak isim açıklandı.
Gerçek adı Shawn Corey Carter olan 56 yaşındaki Grammy ödüllü ABD'li rapçi Jay-Z, 2027 SuperBowl devre arası şovunun yıldızı olacak.
“Empire State of Mind", “Numb / Encore”, “Run This Town” gibi şarkılarıyla tanınan Jay-Z, 14 Şubat'ta Kaliforniya Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda gerçekleşecek olan gösteride performans sergileyecek.
"30 YILLIK MÜZİK, EMEK VE KÜLTÜR"
Önceki yıllarda Super Bowl devre arası gösterilerinin küratörlüğünü üstlenen Jay-Z, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:
“Reasonable Doubt albümünden (ilk albümü) Super Bowl devre arası sahnesine çıkmaya kadar, bu tam bir yolculuktu. Dünyanın en büyük sahnesinde geçen otuz yıllık müzik, emek ve kültür. Bu serüven, hâlâ bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi.”
"JAY-Z'NİN BİR GÜN SAHNEYE ÇIKMASINI İSTEMİŞTİM"
Roger Goodell yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır Jay-Z ile yakın bir şekilde çalışma ayrıcalığına sahibiz ve onun Super Bowl Devre Arası Gösterisi üzerinde yarattığı olağanüstü etkiyi bizzat gördüm” dedi.
Yapım şirketiyle ilk anlaşmaya vardıklarında, tek bir ricası olduğunu söyleyen Goodell, “Jay-Z’nin kendisi için doğru zaman geldiğinde bir gün sahneye çıkmasını istemiştim. Onun Super Bowl sahnesine getireceği sanatsal yetenek, yaratıcılık ve kültürel etkiyi dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının deneyimleyecek olması beni son derece heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.
Oliver Schusser da Jay-Z ile birkaç yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi ve “Bu yıl kendisinin de o sahnede yer alacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız. İnanılmaz bir gösteri olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 2026 yılında Super Bowl devre arası şovunda Bad Bunny sahne almıştı. Şarkıcı, 135 milyonu aşan izlenme elde ederek tüm zamanların en çok izlenen devre arası şovuna imza attı.