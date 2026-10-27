2027 Super Bowl devre arası şovunun yıldızı Jay-Z olacak. "Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi"

Roger Goodell yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır Jay-Z ile yakın bir şekilde çalışma ayrıcalığına sahibiz ve onun Super Bowl Devre Arası Gösterisi üzerinde yarattığı olağanüstü etkiyi bizzat gördüm” dedi.

Yapım şirketiyle ilk anlaşmaya vardıklarında, tek bir ricası olduğunu söyleyen Goodell, “Jay-Z’nin kendisi için doğru zaman geldiğinde bir gün sahneye çıkmasını istemiştim. Onun Super Bowl sahnesine getireceği sanatsal yetenek, yaratıcılık ve kültürel etkiyi dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının deneyimleyecek olması beni son derece heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Oliver Schusser da Jay-Z ile birkaç yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi ve “Bu yıl kendisinin de o sahnede yer alacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız. İnanılmaz bir gösteri olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2026 yılında Super Bowl devre arası şovunda Bad Bunny sahne almıştı. Şarkıcı, 135 milyonu aşan izlenme elde ederek tüm zamanların en çok izlenen devre arası şovuna imza attı.