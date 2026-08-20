2027'de tatil planlarken dikkat! 5 gün izinle 35 gün tatil mümkün
20.08.2026 15:37
Son Güncelleme: 20.08.2026 15:41
2027 yılı resmi tatil takvimi şekillendi. Çalışanlar, gelecek yıl minimum izin kullanarak nasıl uzun tatil yapacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2027 resmi tatil takvimiyle ilgili ayrıntılar.
Yeni yılda uzun soluklu tatil yapmak isteyen çalışanlar, 2027 resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Resmi ya da Bayram tatillerini doğru stratejiyle planlayanlar, yıllık izinlerinden yalnızca 5 gün kullanarak yıl boyunca toplamda 35 gün tatil yapabilecek.
Bazı resmi tatillerin hafta sonuyla birleşmesi çalışanlara fırsat sunarken, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda küçük izinlerle 9 gün kesintisiz tatil yapmak mümkün olabilir. İşte 2027 yılında tatil planlarken dikkat edilmesi gereken tarihler…
Ramazan Bayramı tatili, 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayarak, 10,11 ve 12 Mart tarihlerini kapsıyor. Ancak 8 Mart Pazartesi bir gün, 9 Mart için de yarım gün izin alarak tatilinizi, hafta sonlarıyla da birleştirerek 9 güne çıkarmanız mümkün.
Kurban Bayramı da 2027'de 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Eğer 20, 21 Mayıs tarihlerinde iki gün yıllık izin alırsanız, hafta sonuyla da birleşerek yine 9 gün tatil yapabilirsiniz.
Bu şekilde iki bayramda da toplamda üç buçuk gün yıllık izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimali ortaya çıkıyor.
İZİN KULLANMADAN 3 GÜN TATİL YAPABİLİRSİNİZ
Öte yandan 2027'de bazı resmi tatil günleri pazartesi ya da cuma gününe denk geldiği için hiç yıllık izin kullanmadan 3 gün izin yapmanız mümkün hale geliyor.
1 Ocak Yılbaşı, cuma gününe denk geldiği için hafta sonuyla birleşerek 3 gün mola yapmanıza olanak sağlıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine cuma gününe denk geldiği için direkt olarak 3 gün dinlenmenize olanak sağlıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı da pazartesi gününe denk geliyor. Böylece herhangi bir izin kullanmadan 3 gün tatil yapmanıza olanak sağlıyor.
KISA İZİNLERLE 4 GÜN TATİL YAPMAK MÜMKÜN
Diğer resmi tatillerde ise yarım gün ya da 1 gün yıllık izin kullanarak hafta sonunu 4 güne çıkarmanız mümkün görünüyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2027'de perşembe gününe denk geldiği için 16 Temmuz Cuma günü için bir gün yıllık izin aldığınızda hafta sonuyla birlikte tatilinizi uzatabilirsiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlıyor ve 29 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Bu sebeple perşembe günü yarım gün yıllık izin alarak, tatilinizi yine 4 güne uzatma imkanı yakalayabilirsiniz.
Tüm bu tarihlere dikkat ederek tatil planınızı yaptığınızda 2027 yılında toplamda 5 gün yıllık izin kullanarak 35 gün tatil yapmanız olanaklı hale geliyor.
Öte yandan 1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü, 2027'de cumartesi gününe denk gelirken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da çarşamba gününe ve Kurban Bayramı'nın son gününe denk geliyor.