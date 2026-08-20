2027'de tatil planlarken dikkat! 5 gün izinle 35 gün tatil mümkün

Ramazan Bayramı tatili, 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayarak, 10,11 ve 12 Mart tarihlerini kapsıyor. Ancak 8 Mart Pazartesi bir gün, 9 Mart için de yarım gün izin alarak tatilinizi, hafta sonlarıyla da birleştirerek 9 güne çıkarmanız mümkün.

Kurban Bayramı da 2027'de 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Eğer 20, 21 Mayıs tarihlerinde iki gün yıllık izin alırsanız, hafta sonuyla da birleşerek yine 9 gün tatil yapabilirsiniz.

Bu şekilde iki bayramda da toplamda üç buçuk gün yıllık izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimali ortaya çıkıyor.